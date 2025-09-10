Практика судів
Як отримати звільнення від ПДВ – перелік пільг для бізнесу та пільгових категорій

22:18, 10 вересня 2025
В Україні діють ПДВ-пільги для операцій на користь осіб з інвалідністю.
Як отримати звільнення від ПДВ – перелік пільг для бізнесу та пільгових категорій
Державна податкова служба України нагадала про пільги зі сплати податку на додану вартість для операцій, що здійснюються на користь осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій. 

Звільнення від ПДВ поширюється на низку операцій, зокрема постачання спеціальних товарів і послуг для осіб з інвалідністю, а також продукцію, виготовлену підприємствами, створеними громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю. Пільги застосовуються за умови дотримання вимог, визначених статтею 197 Податкового кодексу України, щодо категорій товарів, послуг, суб’єктів господарювання та джерел фінансування.

Перелік операцій, звільнених від ПДВ:

  • Постачання технічних засобів реабілітації, комплектуючих та інших виробів медичного призначення для індивідуального користування особами з інвалідністю та іншими пільговими категоріями, відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 197.1.3 п. 197.1 ст. 197 ПКУ).
  • Надання реабілітаційних послуг закладами, що мають відповідну ліцензію, для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (пп. 197.1.5 ПКУ).
  • Послуги з санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку на території України для дітей до 18 років, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (пп. 197.1.6 ПКУ).
  • Послуги з утримання осіб у реабілітаційних закладах, а також забезпечення їх харчуванням, майном тощо за рахунок державних коштів (абз. "б", "д" пп. 197.1.7 ПКУ).
  • Платні послуги бібліотек, що належать всеукраїнським громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, зокрема з комплектування реєстраційно-облікових документів, користування рідкісними та цінними довідниками і книгами (пп. 197.1.20 ПКУ).
  • Послуги сільськогосподарських товаровиробників, пов’язані з постачанням продуктів власного виробництва та обробкою землі для осіб з інвалідністю (пп. 197.1.24 ПКУ).
  • Постачання товарів і послуг підприємствами, заснованими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, за умови виконання законодавчих вимог і отримання позитивного рішення уповноваженого органу (п. 197.6 ПКУ).

Податкова служба наголосила, що пільги застосовуються лише за умови повного дотримання вимог Податкового кодексу та інших нормативно-правових актів. Суб’єкти господарювання, які надають товари чи послуги пільговим категоріям, повинні ретельно перевіряти відповідність своєї діяльності встановленим критеріям.

Кабмін опублікував постанову про підвищення посадових окладів помічникам суддів, ВРП та ВККС

До окладів помічників у Верховному Суді, ВАКС, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісій суддів застосують підвищувальний коефіцієнт 1,45, для місцевих загальних судів коефіцієнт складе 1,25.

КСУ ухвалив рішення у справі щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування

Справа, яка призвела до конституційної скарги, стосувалася рішення Ради адвокатів України «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України».

Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду: відомі дати складання іспиту

Кваліфікаційний іспит триватиме з 1 жовтня до 14 листопада.

Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра

В Офісі Президента повідомили про активізацію роботи над новою мапою місцевих судів України.

