Як отримати звільнення від ПДВ – перелік пільг для бізнесу та пільгових категорій

В Україні діють ПДВ-пільги для операцій на користь осіб з інвалідністю.

Державна податкова служба України нагадала про пільги зі сплати податку на додану вартість для операцій, що здійснюються на користь осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій.

Звільнення від ПДВ поширюється на низку операцій, зокрема постачання спеціальних товарів і послуг для осіб з інвалідністю, а також продукцію, виготовлену підприємствами, створеними громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю. Пільги застосовуються за умови дотримання вимог, визначених статтею 197 Податкового кодексу України, щодо категорій товарів, послуг, суб’єктів господарювання та джерел фінансування.

Перелік операцій, звільнених від ПДВ:

Постачання технічних засобів реабілітації, комплектуючих та інших виробів медичного призначення для індивідуального користування особами з інвалідністю та іншими пільговими категоріями, відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 197.1.3 п. 197.1 ст. 197 ПКУ).

Надання реабілітаційних послуг закладами, що мають відповідну ліцензію, для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (пп. 197.1.5 ПКУ).

Послуги з санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку на території України для дітей до 18 років, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (пп. 197.1.6 ПКУ).

Послуги з утримання осіб у реабілітаційних закладах, а також забезпечення їх харчуванням, майном тощо за рахунок державних коштів (абз. "б", "д" пп. 197.1.7 ПКУ).

Платні послуги бібліотек, що належать всеукраїнським громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, зокрема з комплектування реєстраційно-облікових документів, користування рідкісними та цінними довідниками і книгами (пп. 197.1.20 ПКУ).

Послуги сільськогосподарських товаровиробників, пов’язані з постачанням продуктів власного виробництва та обробкою землі для осіб з інвалідністю (пп. 197.1.24 ПКУ).

Постачання товарів і послуг підприємствами, заснованими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, за умови виконання законодавчих вимог і отримання позитивного рішення уповноваженого органу (п. 197.6 ПКУ).

Податкова служба наголосила, що пільги застосовуються лише за умови повного дотримання вимог Податкового кодексу та інших нормативно-правових актів. Суб’єкти господарювання, які надають товари чи послуги пільговим категоріям, повинні ретельно перевіряти відповідність своєї діяльності встановленим критеріям.

