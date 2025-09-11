Практика судов
  1. В Украине

Фиктивное банкротство — какие механизмы его выявления и ответственность

07:18, 11 сентября 2025
С целью определения признаков фиктивного банкротства определяется показатель обеспечения обязательств должника всеми его активами путем сопоставления суммы активов должника с суммой его обязательств.
Министерство юстиции Украины разъяснило вопрос фиктивного банкротства, механизмы его выявления, а также ответственность.

Фиктивное банкротство – заведомо ложное официальное заявление гражданина – учредителя (участника) или должностного лица субъекта хозяйственной деятельности, а также гражданина – субъекта предпринимательской деятельности о финансовой несостоятельности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом, если такие действия причинили крупный материальный ущерб кредиторам или государству.

Материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (статья 166-17 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – КУоАП)).

Согласно статье 9-1 Кодекса Украины по процедурам банкротства (далее – КУзПБ) фиктивным банкротством признается заведомо ложное заявление должника о неспособности исполнить обязательства перед кредиторами.

Ответственность за фиктивное банкротство

В соответствии с частью первой, второй статьи 9-1 КУзПБ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, должник, его учредители (участники, акционеры), владелец имущества (орган, уполномоченный управлять имуществом), а также другие лица несут гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность за нарушение требований законодательства о банкротстве, в частности фиктивное банкротство, сокрытие банкротства или умышленное доведение до банкротства, незаконные действия в случае банкротства.

Установив факт фиктивного банкротства, то есть фактическую платежеспособность должника, суд закрывает производство по делу. В таком случае должник обязан возместить кредиторам убытки, причиненные задержкой исполнения денежных обязательств, а соответствующее лицо должника несет административную ответственность, предусмотренную законом.

Согласно статье 166-17 КУоАП такие действия влекут наложение штрафа от семисот пятидесяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Анализ финансово-хозяйственного состояния субъектов хозяйствования

Приказом Министерства юстиции Украины от 10.09.2020 № 3105/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 10.09.2020 за № 872/35155, утвержден Порядок проведения анализа финансово-хозяйственного состояния субъектов хозяйствования относительно наличия признаков фиктивного банкротства, доведения до банкротства, сокрытия устойчивой финансовой несостоятельности, незаконных действий в случае банкротства (далее – Порядок).

Согласно пункту 1 Порядка анализ финансово-хозяйственного состояния субъектов хозяйствования относительно наличия признаков фиктивного банкротства, доведения до банкротства, сокрытия устойчивой финансовой несостоятельности, незаконных действий в случае банкротства (далее – Анализ) проводится согласно Методическим рекомендациям по выявлению признаков неплатежеспособности предприятия и признаков действий по сокрытию банкротства, фиктивного банкротства или доведения до банкротства, утвержденным приказом Министерства экономики Украины от 19 января 2006 года № 14 (в редакции приказа Министерства экономики Украины от 26 октября 2010 года № 1361) (далее – Методические рекомендации).

Арбитражный управляющий, назначенный судом распорядителем имущества, проводит Анализ до проведения первых собраний кредиторов и подает результаты Анализа в хозяйственный суд вместе с документами, подтверждающими соответствующую информацию.

Согласно пункту 2 Порядка Министерство юстиции Украины организует проведение Анализа относительно государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, путем его осуществления структурным подразделением Минюста, обеспечивающим реализацию полномочий государственного органа по вопросам банкротства (далее – структурное подразделение), или межрегиональными управлениями Министерства юстиции Украины (далее – территориальные органы) по поручению Минюста. Проведение Анализа государственным органом по вопросам банкротства не освобождает арбитражного управляющего от обязанности проведения Анализа того же субъекта хозяйствования.

Также, согласно пункту 3 Порядка Министерство юстиции Украины составляет выводы о наличии признаков фиктивного банкротства, доведения до банкротства, сокрытия устойчивой финансовой несостоятельности, незаконных действий в случае банкротства (далее – Выводы) путем их подготовки структурным подразделением или территориальным органом по поручению Минюста.

Абзацем первым пункта 4 Порядка определено, что структурное подразделение или территориальный орган проводит Анализ или составляет Выводы по запросам хозяйственного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве, прокуратуры или другого органа, осуществляющего уголовное производство, других уполномоченных органов, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в случае фиктивного банкротства, сокрытия устойчивой финансовой несостоятельности, незаконных действий в случае банкротства, а также уполномоченного органа управления государственным имуществом в случае запроса относительно государственного предприятия или хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству (далее – субъект запроса).

Согласно пункту 5 раздела II Методических рекомендаций при проведении Анализа определяется:

  • состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия, структура его баланса (удовлетворительно или неудовлетворительно) и обоснованность признания предприятия неплатежеспособным;
  • тенденции динамики основных показателей эффективности деятельности предприятия;
  • возможность использования санационных процедур для улучшения финансово-хозяйственного состояния предприятия и вывода его из неплатежеспособного состояния;
  • наличие экономических признаков действий по сокрытию банкротства, фиктивного банкротства или доведения до банкротства.

Определение признаков фиктивного банкротства

Согласно пункту 3.1 раздела III Методических рекомендаций фиктивным может быть признано банкротство в случае, когда предприятие-должник не удовлетворило требования кредиторов и обязательств перед бюджетом в полном объеме, при наличии у него на это возможности, на момент его обращения в хозяйственный суд с заявлением о признании своей неплатежеспособности.

С целью определения признаков фиктивного банкротства определяется показатель обеспечения обязательств должника всеми его активами путем сопоставления суммы активов должника с суммой его обязательств.

Таким образом, основным показателем для определения признаков фиктивного банкротства является коэффициент покрытия, который рассчитывается как отношение оборотных активов к текущим обязательствам предприятия и характеризует способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства и осуществлять непредвиденные расходы.

Он измеряет общую ликвидность и показывает, в какой мере текущие кредиторские обязательства обеспечиваются текущими активами, то есть сколько денежных единиц текущих активов приходится на одну денежную единицу текущих обязательств. Нормативное значение показателя покрытия определено >1. Постоянное снижение коэффициента означает возрастающий риск неплатежеспособности.

Следующим показателем является рентабельность продукции, которая рассчитывается как отношение валовой прибыли от реализации продукции (работ, услуг) к себестоимости реализации. Она характеризует выгодность производства продукции, выпускаемой или реализуемой предприятием.

С целью определения признаков фиктивного банкротства также определяется показатель обеспечения обязательств должника всеми его активами путем сопоставления суммы активов должника с суммой его обязательств. При осуществлении указанных расчетов в состав текущих обязательств входят: основная сумма долга; проценты, штраф, пеня и неустойка.

В случае если по результатам расчетов показатель обеспечения обязательств должника всеми его активами превышает единицу при нулевой или положительной рентабельности, это свидетельствует о наличии признаков фиктивного банкротства на предприятии.

При выявлении признаков фиктивного банкротства учитывается наличие официального заявления владельца или должностного лица предприятия – должника в хозяйственный суд об открытии производства по делу о банкротстве в отношении этого предприятия, на основании которого вынесено соответствующее определение суда, и фактической возможности удовлетворения требований кредиторов, в том числе обязательств перед бюджетом, в полном объеме на момент обращения в суд.

Как официальное можно рассматривать только то заявление, которое в случае подачи непременно влечет за собой правовые последствия. Учитывая это, официальным считается только поданное соответствующим субъектом в хозяйственный суд письменное заявление о своем банкротстве. Такое заявление, в частности, должно содержать изложение обстоятельств, подтверждающих неплатежеспособность должника с указанием суммы долговых требований кредиторов, а также срока их выполнения.

Учитывая это, не может считаться фиктивным банкротством подача в хозяйственный суд заявления, которое не может привести к возбуждению дела о банкротстве, в частности такого заявления, которое не содержит доказательств задолженности должника, либо же заявления, поданного от имени юридического лица – субъекта хозяйственной деятельности, к которому не может применяться процедура восстановления платежеспособности или признания должника банкротом.

Заведомо ложным является заявление, в котором изложенные сведения о финансовой несостоятельности не соответствуют действительности и настоящий финансовый статус должника позволяет ему исполнить свои обязательства.

