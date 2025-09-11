Квартиры и круизный катер — у экс-главы РГА Киева выявили необоснованных активов на более чем 7 млн грн

Жена и мать бывшего главы РГА приобрели ряд активов в течение 2020–2021 годов.

Фото: nazk.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на более чем 7 млн грн, которые принадлежат семье бывшего главы Дарницкой районной государственной администрации г. Киева.

По данным НАПК, речь идет о:

двух квартирах площадью почти 170 кв. м в столичном жилом комплексе;

двух нежилых помещениях площадью 220 кв. м в одном из районов столицы;

круизном катере «Bayliner 245 SB», 2007 года выпуска.

Общая стоимость активов составляет почти 7,2 млн грн. Во время проведения мониторинга образа жизни НАПК выяснило, что жена и мать должностного лица приобрели указанные активы в течение 2020–2021 годов.

«В то же время декларант имел право распоряжаться данным движимым и недвижимым имуществом. Уполномоченные лица Национального агентства проанализировали доходы и расходы должностного лица и его семьи и пришли к выводам о невозможности приобрести активы за счет законных средств», — заявили в НАПК.

Активы могут быть взысканы в пользу государства по решению ВАКС в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.