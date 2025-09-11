Квартиры и круизный катер — у экс-главы РГА Киева выявили необоснованных активов на более чем 7 млн грн

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на более чем 7 млн грн, которые принадлежат семье бывшего главы Дарницкой районной государственной администрации г. Киева.
По данным НАПК, речь идет о:
Общая стоимость активов составляет почти 7,2 млн грн. Во время проведения мониторинга образа жизни НАПК выяснило, что жена и мать должностного лица приобрели указанные активы в течение 2020–2021 годов.
«В то же время декларант имел право распоряжаться данным движимым и недвижимым имуществом. Уполномоченные лица Национального агентства проанализировали доходы и расходы должностного лица и его семьи и пришли к выводам о невозможности приобрести активы за счет законных средств», — заявили в НАПК.
Активы могут быть взысканы в пользу государства по решению ВАКС в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.
