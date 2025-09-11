Квартири та круїзний катер — у ексголови РДА Києва виявили необґрунтованих активів на понад 7 млн грн

Дружина та мати колишнього голови РДА столиці набули низку активів протягом 2020–2021 років.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 7 млн грн, які належать родині колишнього голови Дарницької районної державної адміністрації м. Києва.

За даними НАЗК, йдеться про:

дві квартири площею майже 170 кв. м у столичному житловому комплексі;

два нежитлові приміщення площею 220 кв. м в одному з районів столиці;

круїзний катер «Bayliner 245 SB», 2007 року випуску.

Загальна вартість активів становить майже 7,2 млн грн. Під час проведення моніторингу способу життя НАЗК з’ясувало, що дружина та мати посадовця набули зазначені активи протягом 2020–2021 років.

«Водночас декларант мав право розпоряджатися даним рухомим і нерухомим майном.

Уповноважені особи Національного агентства проаналізували доходи та видатки посадовця та його родини та прийшли до висновків про неможливість придбати активи за рахунок законних коштів», - заявили у НАЗК.

Активи можуть бути стягнути на користь держави за рішенням ВАКС відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

