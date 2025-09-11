В Ровенской области будут судить мужчину, который заколол вилами собаку

Мужчине не понравилось, что дворовая собака съела его домашнюю птицу и пыталась вытащить из клетки кролика.

В Ровенской области мужчина предстанет перед судом за жестокое обращение с животным — он заколол вилами собаку, которая съела его домашнюю птицу. Об этом сообщает полиция региона.

Так, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, где мужчина несет собаку на вилах.

Было установлено, что 49-летнему жителю села Глинное не понравилось, что дворовая собака съела его домашнюю птицу и пыталась вытащить из клетки еще и кролика. Это разозлило мужчину, поэтому он зашел на территорию соседского хозяйства, куда убежала собака.

Злоумышленник нанес животному удар вилами в живот и палкой по голове.

В дальнейшем мужчина насадил тело собаки на вилы и отнес его к реке, где закопал.

По факту жестокого обращения с животным, которое привело к его гибели и было совершено из хулиганских побуждений, 49-летнему жителю села Глинное сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 УК Украины.

Следователь завершил досудебное расследование: материалы уголовного производства направлены в суд.

Несмотря на искреннее раскаяние, обвиняемому в соответствии с санкцией статьи может грозить от 2 до 3 лет лишения свободы.

