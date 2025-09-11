Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині судитимуть чоловіка, який заколов вилами собаку

22:54, 11 вересня 2025
Чоловіку не сподобалося, що дворовий собака з’їв його домашню птицю та намагався витягнути із клітки кроля.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
На Рівненщині чоловік постане перед судом за фактом жорстокого поводження з твариною — він заколов вилами собаку, який з’їв його домашню птицю. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, де чоловік несе собаку на вилах.

Було встановлено, що 49-річному жителю села Глинне не сподобалося, що дворовий собака з’їв його домашню птицю та намагався витягнути із клітки ще й кроля. Це розізлило чоловіка, тож він зайшов на територію сусідського господарства, куди втік чотирилапий.

Зловмисник завдав тварині удар вилами в живіт та палицею по голові.

У подальшому, чоловік настромив на вила тіло собаки та відніс його до річки, де закопав.

За фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі, вчинене з хуліганських мотивів, 49-річному жителю села Глинне повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.299 КК України.

Слідчий закінчив досудове розслідування: матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Попри щире каяття обвинуваченому відповідно до санкції статті може загрожувати від 2 до 3 років позбавлення волі.

