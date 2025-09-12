Застрелил коллегу, а затем покончил с собой — детали стрельбы в автосервисе во Львовской области

Прокуратура сообщила детали стрельбы в автосервисе во Львовской области.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во Львовской области произошла стрельба в офисе автосервиса. Известно о двух погибших.

Львовская областная прокуратура сообщила, что начаты два уголовных производства: по факту умышленного убийства и по факту самоубийства.

«Событие произошло сегодня около 12:00 в селе Подрясное Львовского района. В помещении офиса автосервиса мужчина застрелил своего коллегу, после чего покончил с собой», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что сейчас на месте происшествия работают прокуроры, следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области и криминалисты.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

