Застрелив колегу, а потім вчинив самогубство — деталі стрілянини в автосервісі на Львівщині

Прокуратура повідомила подробиці стрілянини в автосервісі на Львівщині.

Фото ілюстративне

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Львівщині сталася стрілянина в офісі автосервісу. Відомо про двох загиблих.

Львівська обласна прокуратура повідомила, що розпочато два кримінальні провадження: за фактом умисного вбивства та за фактом самогубства.

«Подія сталася сьогодні близько 12:00 у селі Підрясне Львівського району. У приміщенні офісу автосервісу чоловік застрелив свого колегу, після чого вчинив самогубство», - заявили у відомстві.

Також там додали, наразі на місці події працюють прокурори, слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області та криміналісти.

Наразі встановлюються усі обставини.

