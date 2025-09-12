На Львівщині двох чоловіків застрелили в офісі автосервісу — поліція

У селі Підрясне сталася стрілянина в офісі автосервісу, де знайшли двох загиблих працівників із вогнепальними пораненнями.

На Львівщині сталася стрілянина в офісі автосервісу. Відомо про двох загиблих. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, у селі Підрясне в офісі автосервісу правоохоронці виявили тіла двох чоловіків із вогнепальними пораненнями.

Трагедія сталася сьогодні близько 12:00 12 вересня. Загиблі — працівники автосервісу.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи та профільні служби. Поліція з’ясовує усі обставини та причини стрілянини.

