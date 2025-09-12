Во Львовской области двух мужчин застрелили в офисе автосервиса — полиция

В селе Подрясное произошла стрельба в офисе автосервиса, где нашли двоих погибших работников с огнестрельными ранениями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области произошла стрельба в офисе автосервиса. Известно о двух погибших. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в селе Подрясное в офисе автосервиса правоохранители обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.

Трагедия произошла сегодня около 12:00 12 сентября. Погибшие — сотрудники автосервиса.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и профильные службы. Полиция выясняет все обстоятельства и причины стрельбы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.