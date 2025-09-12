Практика судов
Налоговая объяснила, является ли аванс по заработной плате базой для начисления ЕСВ

23:13, 12 сентября 2025
Налоговики отметили, что сумма заработной платы за первую половину месяца является базой начисления единого взноса.
Аванс из заработной платы является составной частью дохода работника, а потому при его выплате возникает вопрос правильного применения норм по начислению и уплате единого социального взноса.

Налоговая служба разъясняет, что в соответствии с п. 1 части первой ст. 4 Закона Украины от 8 июля 2010 года №2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №2464) плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) являются работодатели, которые используют труд ФЛ на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, либо по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключённого с ФЛП, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).

Единый взнос начисляется для плательщиков, указанных, в частности, в п. 1 части первой ст. 4 Закона №2464, на сумму начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда», и сумму вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам.

Согласно абзацу второму части восьмой ст. 9 Закона №2464 работодатели при каждой выплате заработной платы (дохода, денежного обеспечения), на суммы которой (которого) начисляется единый взнос, одновременно с выдачей указанных сумм обязаны уплачивать начисленный на эти выплаты единый взнос в размере, установленном для таких плательщиков (авансовые платежи).

Плательщики единого взноса, кроме плательщиков, указанных в п. 4 и 5 части первой ст. 4 Закона №2464, обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный месяц, не позднее 20 числа следующего месяца, кроме горнодобывающих предприятий, которые обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный месяц, не позднее 28 числа следующего месяца (абзац первый части восьмой ст. 9 Закона №2464).

Учитывая указанное, сумма заработной платы за первую половину месяца (аванс) является базой начисления единого взноса.

налоговая

