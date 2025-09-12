НАПК назвало топ-10 нарушений по результатам полных проверок деклараций в августе

В августе НАПК выявило в декларациях нарушения на более 337 млн грн.

В августе Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило 96 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу, и выявило нарушения в каждой из проверенных в августе деклараций.

Отмечается, что в 52% из них установлены признаки недостоверных сведений (признаки ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (УК Украины) или ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)), необоснованности активов. В частности, в одной декларации установлены признаки необоснованности активов на более 3,7 млн грн, в 49 — признаки недостоверных сведений на более 333,3 млн грн.

«В августе 2025 года в компетентные органы направлено 23 обоснованных вывода по ст. 366-2 УК Украины (недостоверное декларирование), 14 — по признакам ч. 4 ст. 172-6 КУоАП (недостоверное декларирование) и один — по признакам ч. 1 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений по совместительству)», — заявили в НАПК.

Также в Специализированную антикоррупционную прокуратуру направлены материалы полной проверки декларации за 2023 год, поданной бывшим начальником сектора медицинского обеспечения и медико-биологической защиты Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, для рассмотрения вопроса о подаче иска в суд о признании активов необоснованными.

ТОП-10 нарушений по результатам полных проверок деклараций, завершенных в августе:

бывшего заместителя министра обороны Украины, заместителя директора дочернего предприятия государственной компании «Укрспецэкспорт» Государственного предприятия «Специализированная внешнеторговая фирма „Прогресс“», за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на более 35,7 млн грн. Обоснованный вывод направлен в Национальную полицию Украины (НПУ);

экс-начальника управления государственной регистрации Центрально-западного Межрегионального управления Министерства юстиции (г. Хмельницкий) за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на более 19,5 млн грн. НАБУ начало уголовное производство;

начальника отдела Бюро экономической безопасности за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на более 4 млн грн. Обоснованный вывод направлен в Государственное бюро расследований (ГБР);

бывшего руководителя Регионального сервисного центра МВД в Ровенской области за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на более 3,1 млн грн. ГБР присоединило результаты проверки к материалам уголовного производства;

бывшего заместителя начальника КП «Киевский метрополитен» за 2022 и 2023 годы установлены признаки недостоверных сведений на более 35,3 млн грн. Обоснованные выводы направлены в НАБУ;

экс-начальника отдела международного сотрудничества Центральной избирательной комиссии в декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на более 2,9 млн грн. НПУ начало уголовное производство;

главы внештатной постоянно действующей гарнизонной военно-врачебной комиссии, Главного военно-медицинского клинического центра (Центрального клинического госпиталя) Государственной пограничной службы Украины за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на более 4,5 млн грн. Обоснованный вывод направлен в ГБР;

бывшего начальника отдела социально-экономического развития Администрации Холодногорского района Харьковского городского совета за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на более 15,2 млн грн. Полиция начала уголовное производство;

бывшего государственного инспектора отдела таможенного поста «Столичный» Киевской таможни за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на более 10,4 млн грн. Обоснованный вывод направлен в ГБР;

депутата Хмельницкого районного совета за 2022 и 2023 годы установлены признаки недостоверных сведений суммарно на более 21 млн грн. ГБР начало уголовные производства.

В августе сообщено о подозрении по материалам полных проверок за декларирование недостоверной информации:

за 2023 год Бершадскому городскому голове;

за 2022 и 2023 годы начальнику отдела бухгалтерского учета, кадровой и архивной работы Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета;

за 2023 год депутату Черкасского городского совета.

В августе направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по материалам полной проверки декларации в отношении главного специалиста отдела Департамента лицензирования и разрешительной системы Государственной регуляторной службы Украины за декларирование недостоверной информации в декларации за 2023 год на более 4 млн грн.

