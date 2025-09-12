НАЗК назвало топ-10 порушень за результатами повних перевірок декларацій у серпні

У серпні НАЗК виявило у деклараціях порушень на понад 337 млн грн.

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 96 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом та виявило порушення у кожній з перевірених у серпні декларації.

Зазначається, що у 52% з їх числа встановлено ознаки недостовірних відомостей (ознаки ст. 366-2 Кримінального кодексу України (КК України) або ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), необґрунтованості активів. Зокрема, в одній декларації встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 3,7 млн грн, у 49 - ознаки недостовірних відомостей на понад 333,3 млн грн.

«У серпні 2025 року до компетентних органів скеровано 23 обґрунтованих висновків за ст. 366-2 КК України (недостовірне декларування), 14 - за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (недостовірне декларування) та один - за ознаками ч. 1 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва)», - заявили у НАЗК.

Також до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направлено матеріали повної перевірки декларації за 2023 рік, поданої колишнім начальником сектору медичного забезпечення та медико-біологічного захисту Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області для розгляду питання про звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів.

ТОП-10 порушень за результатами повних перевірок, завершених у серпні у деклараціях:

колишнього заступника міністра оборони України, заступника директора дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" Державного підприємства "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес", за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 35,7 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до Національної поліції України (НПУ);

ексначальника управління державної реєстрації Центрально-західного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 19,5 млн грн. НАБУ розпочало кримінальне провадження;

керівника відділу Бюро економічної безпеки за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 4 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до Державного бюро розслідувань (ДБР);

колишнього керівника Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,1 млн грн. ДБР приєднало результати перевірки до матеріалів кримінального провадження;

колишнього заступника начальника КП «Київський метрополітен» за 2022 та 2023 роки, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 35,3 млн грн. Обґрунтовані висновки скеровано до НАБУ;

ексначальника відділу міжнародного співробітництва Центральної виборчої комісії у декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 2,9 млн грн. НПУ розпочала кримінальне провадження;

голови позаштатної постійно діючої гарнізонної військово-лікарської комісії, Головного військово-медичного клінічного центру (Центрального клінічного госпіталю) Державної прикордонної служби України за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 4,5 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до ДБР;

колишнього начальника відділу соціально-економічного розвитку Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 15,2 млн грн. Поліція розпочала кримінальне провадження;

колишнього державного інспектора відділу митного поста “Столичний” Київської митниці за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 10,4 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до ДБР;

депутата Хмельницької районної ради за 2022 та 2023 роки, встановлено ознаки недостовірних відомостей сукупно на понад 21 млн грн. ДБР розпочало кримінальні провадження.

У серпні повідомлено про підозру за матеріалами повних перевірок за декларування недостовірної інформації:

за 2023 рік Бершадському міському голові;

за 2022 та 2023 роки начальнику відділу бухгалтерського обліку, кадрової та архівної роботи Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;

за 2023 рік депутату Черкаської міської ради.

У серпні скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за матеріалами повної перевірки декларації стосовно головного спеціаліста відділу Департаменту ліцензування та дозвільної системи Державної регуляторної служби України за декларування недостовірної інформації у декларації за 2023 рік на понад 4 млн грн.

