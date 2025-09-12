Практика судов
Генштаб рассматривает возможность отключения мобильной связи во время тревоги — СМИ

21:40, 12 сентября 2025
Во время тревог в Украине могут отключать мобильную связь или замедлять интернет, но решение по этому поводу еще не приняли.
Генштаб ВСУ рассматривает возможность отключать мобильную сеть или значительно замедлять мобильный интернет во время воздушных тревог. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в Генштабе.

«Смысл в таких мерах (отключение мобильной сети — ред.) есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV», — рассказал источник из Генштаба.

Также там подчеркнули, что это зависит от вида дрона, который использует армия РФ.

Отмечается, что БПЛА без камеры не нужна высокая скорость интернета для передачи данных, а дронам с камерой требуется высокоскоростная передача данных, поэтому именно для них «есть смысл применять ограничения мобильной связи».

В свою очередь источник в Генеральном штабе сообщил изданию LB.ua, что на данный момент у ВСУ нет средств РЭБ, которые подавляют мобильную связь.

«Сейчас частично нужно отключать мобильную связь, а в некоторых случаях — вообще не нужно. Сегодня хватает имеющихся средств РЭБ, но это больше юридический вопрос к самим мобильным операторам», — сказал источник.

Источник подчеркнул, что на данный момент у ВС Украины нет средств РЭБ, которые подавляют мобильную связь: «Есть средства, которые подавляют мобильную связь на 50–100 м, но на 1 км и больше — нет».

Также источник отметил, что враг уже как минимум полгода использует мобильные карты не только украинских операторов, но и других стран.

«Но эти мобильные карты нужны врагу, в первую очередь, чтобы знать четкий маршрут и куда поражает воздушную цель», — заметил собеседник.  

Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

