Генштаб рассматривает возможность отключения мобильной связи во время тревоги — СМИ

Во время тревог в Украине могут отключать мобильную связь или замедлять интернет, но решение по этому поводу еще не приняли.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генштаб ВСУ рассматривает возможность отключать мобильную сеть или значительно замедлять мобильный интернет во время воздушных тревог. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в Генштабе.

«Смысл в таких мерах (отключение мобильной сети — ред.) есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV», — рассказал источник из Генштаба.

Также там подчеркнули, что это зависит от вида дрона, который использует армия РФ.

Отмечается, что БПЛА без камеры не нужна высокая скорость интернета для передачи данных, а дронам с камерой требуется высокоскоростная передача данных, поэтому именно для них «есть смысл применять ограничения мобильной связи».

В свою очередь источник в Генеральном штабе сообщил изданию LB.ua, что на данный момент у ВСУ нет средств РЭБ, которые подавляют мобильную связь.

«Сейчас частично нужно отключать мобильную связь, а в некоторых случаях — вообще не нужно. Сегодня хватает имеющихся средств РЭБ, но это больше юридический вопрос к самим мобильным операторам», — сказал источник.

Источник подчеркнул, что на данный момент у ВС Украины нет средств РЭБ, которые подавляют мобильную связь: «Есть средства, которые подавляют мобильную связь на 50–100 м, но на 1 км и больше — нет».

Также источник отметил, что враг уже как минимум полгода использует мобильные карты не только украинских операторов, но и других стран.

«Но эти мобильные карты нужны врагу, в первую очередь, чтобы знать четкий маршрут и куда поражает воздушную цель», — заметил собеседник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.