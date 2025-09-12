Генштаб розглядає можливість вимкнення мобільного зв’язку під час тривоги — ЗМІ

Під час тривог в Україні можуть вимикати мобільний зв’язок або сповільнювати інтернет, але рішення щодо цього ще не прийняли.

Генштаб ЗСУ наразі розглядає можливість вимикати мобільну мережу або значно сповільнювати мобільний інтернет під час повітряних тривог. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерело у Генштабі.

«Сенс в таких заходах (вимкнення мобільної мережі — ред.) є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БПЛА в режимі FPV», — розповіло джерело із Генштабу.

Також там підкреслили, це залежить від виду дрону, який використовує армія РФ.

Зазначається, що БПЛА без камери не потрібна велика швидкість інтернету, щоб передавати дані, а дронам із камерою — потрібна високошвидкісна передача даних, тому саме для них «є сенс застосовувати обмеження мобільного зв'язку».

У свою чергу джерело у Генеральному штабі повідомило виданню LB.ua, що наразі засобів РЕБ, які подавляють мобільний зв'язок у ЗСУ немає.

«Наразі частково потрібно вимикати мобільний зв'язок, а в деяких випадках — взагалі не потрібно. Сьогодні вистачає наявних засобів РЕБ, але це більш юридичне питання до самих мобільних операторів», — сказало джерело.

Ще джерело наголосило, що наразі засобів РЕБ, які подавляють мобільний зв'язок у ЗС України немає: «Є засоби, які подавляють мобільний зв'язок на 50-100 м, але на 1 км і більше — ні».

Також джерело наголосило, що ворог вже щонайменше півроку використовує мобільні картки не тільки українських операторів, а й інших країн.

«Але ці мобільні картки потрібні ворогу, в першу чергу, щоб знати чіткий маршрут і куди вражає повітряну ціль», - зауважив співрозмовник.

