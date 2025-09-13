Практика судов
  1. В Украине

Кабмин разрешил военным проходить ВВК дистанционно за границей – на что обратить внимание

10:55, 13 сентября 2025
Проект будет действовать в течение года.
Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект, который позволяет военнослужащим, проходящим лечение за границей более года, проходить военно-врачебную экспертизу дистанционно. Инициативу реализуют совместно Министерство обороны и Министерство здравоохранения.

Проект распространяется на всех военных сил обороны и безопасности, а также на сотрудников полиции и гражданской защиты, пострадавших в результате агрессии России.

Как будет проходить дистанционная ВВК:

  • Защитник или его представитель подает заверенные и переведенные на украинский язык медицинские документы из иностранного медучреждения командиру или уполномоченному лицу. В них должен быть указан диагноз по МКБ-10 или МКБ-11.
  • Воинская часть передает документы вместе с направлением в военно-врачебную комиссию (ВВК).
  • ВВК рассматривает материалы в течение 10 дней и принимает постановление о пригодности или непригодности к службе.
  • ВВК также выдает справку, которую передают командиру воинской части.

После возвращения в Украину повторный осмотр для тех, кто прошел дистанционную ВВК, не требуется.

Также утвержден перечень заболеваний и состояний, дающих право на дистанционное прохождение ВВК. Среди них – злокачественные новообразования, болезни глаза и его придаточного аппарата, травмы головы и шеи, травмы позвоночника, спинного мозга, нервов, травмы внутренних органов, травмы верхних и нижних конечностей, термические и химические ожоги.

Напомним, что украинские военные и гражданские с тяжелыми ранениями или заболеваниями могут бесплатно лечиться за границей в рамках программы «Medevac Ukraine». По состоянию на 11 сентября 2025 года ею уже воспользовались 5 922 украинца, из них 4 321 — военные. Больше всего пациентов приняли Германия, Латвия, Польша, Норвегия и Нидерланды.

военнослужащие Минобороны ВВК граница

