Украина получит «репарационный кредит» от ЕС, выплаты по которому будут зависеть от компенсаций России

ЕС создает новый финансовый инструмент для Украины – «репарационный кредит».

Европейская комиссия анонсировала создание нового финансового инструмента для поддержки Украины — Reparations Loan («Репарационный кредит»). Как объяснила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, Украина будет обязана возвращать эти средства только в случае, если Россия выплатит репарации.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС также планирует раньше предоставить Украине 6 млрд евро в рамках ERA loans (части «пакета G7 на 50 млрд»). Средства могут поступить уже в октябре, хотя изначально планировалось позже.

Вопрос международного финансирования на 2026 год украинская сторона обсудила с руководством DG ECFIN — генерального директората Еврокомиссии по экономике и финансам, который отвечает за макрофинансовую помощь Украине, включая ERA Loans и новый Reparations Loan.

Также глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала, что сейчас на повестке переговоров о вступлении Украины в ЕС находится вопрос о будущих взносах Украины в бюджет ЕС.

