Как учебное заведение должно реагировать на несчастный случай с учениками — алгоритм действий

В случае несчастного случая во время мероприятий за пределами населенного пункта, где расположено заведение, ответственное лицо должно немедленно уведомить также орган управления образованием по месту происшествия.

Несчастные случаи во время образовательного процесса могут произойти неожиданно и требуют чёткой и слаженной реакции со стороны работников учреждения образования. Об алгоритме действий напомнили в Пенсионном фонде.

О каждом несчастном случае, произошедшем с получателями образования при обстоятельствах, определённых в пункте 5 раздела I Положения о порядке расследования несчастных случаев, произошедших с получателями образования во время образовательного процесса, утверждённого приказом МОН № 659, пострадавший или свидетель несчастного случая должен сообщить учителю, воспитателю, преподавателю или другому работнику, присутствовавшему при проведении образовательных мероприятий в учреждении или за его пределами, который обязан:

– срочно организовать оказание домедицинской помощи пострадавшему и вызвать бригаду скорой медицинской помощи, а при необходимости — при отсутствии станции скорой помощи в населённом пункте

– организовать транспортировку пострадавшего в ближайшее учреждение здравоохранения;

– сохранить обстановку на месте происшествия в том состоянии, в котором она была на момент события (если это не угрожает жизни и здоровью находящихся там лиц и не приведёт к ещё более тяжёлым последствиям);

– немедленно сообщить о случившемся руководителю учреждения образования и ответственному за охрану труда и безопасность жизнедеятельности в учреждении.

Если несчастный случай произошёл во время походов, экскурсий или других мероприятий за пределами района или города, где расположено учебное заведение, ответственное за проведение мероприятия лицо обязано также немедленно уведомить орган управления образованием по месту происшествия.

Получив сообщение о несчастном случае, руководитель учреждения образования обязан незамедлительно:

– принять меры по устранению причин, вызвавших несчастный случай;

– уведомить родителей или других законных представителей пострадавшего;

– направить письменный запрос в учреждение здравоохранения для получения справки;

– в течение суток создать приказом комиссию по расследованию несчастного случая в составе не менее трёх человек и организовать проведение расследования.

Если учреждение здравоохранения отказывает в предоставлении справки, срок проведения расследования может быть продлён на время, необходимое для получения и обработки справки.

Во время расследования также следует учитывать справку, которую предоставляют родители или другие законные представители пострадавшего, в том числе после завершения лечения.

О несчастном случае, произошедшем с получателем образования в результате отравления, нанесения телесных повреждений вследствие противоправных действий или других правонарушений во время образовательного процесса, руководитель учреждения образования дополнительно уведомляет органы полиции и учреждение общественного здоровья соответствующей территории.

Несчастный случай, о котором пострадавший не сообщил руководителю учреждения образования в течение рабочего (учебного) дня, в который он произошёл, либо последствия которого проявились не сразу и подтверждены учреждением здравоохранения, подлежит расследованию в течение месяца с момента получения письменного заявления пострадавшего, его родителей или других законных представителей в соответствии с Положением (независимо от срока наступления инцидента).

Материалы расследования несчастного случая направляются в орган управления образованием по месту нахождения учебного заведения и руководителю того учреждения, с учеником которого произошёл инцидент.

Один экземпляр материалов расследования таких несчастных случаев хранится в архиве учреждения образования в течение 60 лет.

После завершения лечения или в случае смерти пострадавшего в результате несчастного случая, на основании справки медицинского учреждения, руководитель учебного заведения составляет и направляет в десятидневный срок всем лицам и организациям, которым ранее направлялись экземпляры акта Н-Н, уведомление о последствиях несчастного случая.

Несчастные случаи, произошедшие вследствие отравления, нанесения телесных повреждений (в том числе другим лицом), правонарушений, преступлений и т.д. с получателями образования во время образовательного процесса, расследуются уполномоченными на это органами.

По результатам расследования несчастного случая, проведённого уполномоченными органами, руководитель учебного заведения издаёт приказ (распоряжение).

