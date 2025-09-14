Передоверие: что нужно знать о передаче полномочий по доверенности

В Украине передоверие – это правовой механизм, который позволяет лицу, которому выдана доверенность (представителю), передать часть или все предоставленные ему полномочия другому лицу (заместителю). В то же время эта процедура имеет четко установленные правила и ограничения, указывают в Минюсте.
Когда возможно передоверие:
Передать полномочия можно только в случаях, если это:
• предусмотрено договором или законом между доверителем и представителем;
• является вынужденным шагом для защиты интересов доверителя.
Ограничения
Доверенность, выданная в порядке передоверия, не может содержать больше прав, чем предусмотрено основной доверенностью.
Последствия сделок
Сделка, совершенная заместителем, создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности лица, которого он представляет.
Ответственность представителя
Представитель обязан сообщить доверителю о передоверии и предоставить все сведения о заместителе. Если этого не сделать, представитель будет нести ответственность за действия заместителя так, как если бы они были его собственными.
