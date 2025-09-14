Передоручення: що потрібно знати про передачу повноважень за довіреністю

Така передача має чітко визначені умови та обмеження.

В Україні передоручення – це правовий механізм, який дозволяє особі, якій видано довіреність (представнику), передати частину або всі надані їй повноваження іншій особі (заміснику). Водночас ця процедура має чітко визначені правила та обмеження, вказують у Мін’юсті.

Коли можливе передоручення

Передати повноваження можна лише у випадках, якщо це:

передбачено договором або законом між довірителем і представником;

є вимушеним кроком для захисту інтересів довірителя.

Обмеження

Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити більше прав, ніж передбачено основною довіреністю.

Наслідки правочинів

Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє.

Відповідальність представника

Представник зобов’язаний повідомити довірителя про передоручення та надати всі відомості про замісника. Якщо цього не зробити, представник нестиме відповідальність за дії замісника так, ніби вони були його власними.

