Apple выпустила обновление iOS 26 – что нового для пользователей iPhone, iPad и Apple Watch

Apple объявила, что обновление операционной системы iOS 26 станет доступным для пользователей iPhone, iPad и Apple Watch уже 15 сентября. О ключевых нововведениях системы рассказывает USA Today.
Интерфейс Liquid Glass и динамическое управление
Одной из главных особенностей iOS 26 стал новый дизайн интерфейса Liquid Glass, который придает элементам большую прозрачность и «живой» вид. Пользователи смогут настроить полупрозрачные иконки на главном экране, чтобы подчеркнуть фоновое изображение. Liquid Glass также вводит более плавное управление: в таких приложениях, как Apple Music, переключение между экранами теперь осуществляется с помощью свайпов, заменяя традиционные нажатия.
Инновации на основе Apple Intelligence
Значительная часть нововведений iOS 26 основана на технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence. Среди ключевых функций:
В приложении «Сообщения» появились новые инструменты фильтрации сообщений от незнакомых контактов, обновленный дизайн опросов и возможность персонализации фона чатов.
Дополнительные обновления
Apple Maps получили функцию сохранения регулярных маршрутов с предупреждениями о возможных задержках, а также новую вкладку Visited Place, которая отображает историю посещений ресторанов, магазинов и других локаций. Для iPad введена уникальная функция — поддержка работы с несколькими окнами одновременно, что напоминает компьютерный интерфейс.
Обновление iOS 26 будет доступно для iPhone, iPad и Apple Watch с 15 сентября, и большинство новых функций заработают сразу после установки.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.