Apple выпустила обновление iOS 26 – что нового для пользователей iPhone, iPad и Apple Watch

21:26, 15 сентября 2025
Обновление с интерфейсом Liquid Glass и функциями искусственного интеллекта выйдет 15 сентября.
Apple выпустила обновление iOS 26 – что нового для пользователей iPhone, iPad и Apple Watch
Apple объявила, что обновление операционной системы iOS 26 станет доступным для пользователей iPhone, iPad и Apple Watch уже 15 сентября. О ключевых нововведениях системы рассказывает USA Today.

Интерфейс Liquid Glass и динамическое управление

Одной из главных особенностей iOS 26 стал новый дизайн интерфейса Liquid Glass, который придает элементам большую прозрачность и «живой» вид. Пользователи смогут настроить полупрозрачные иконки на главном экране, чтобы подчеркнуть фоновое изображение. Liquid Glass также вводит более плавное управление: в таких приложениях, как Apple Music, переключение между экранами теперь осуществляется с помощью свайпов, заменяя традиционные нажатия.

Инновации на основе Apple Intelligence

Значительная часть нововведений iOS 26 основана на технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence. Среди ключевых функций:

  • Live Translation: перевод в реальном времени для текстовых сообщений, телефонных звонков и FaceTime. Функция поддерживает ряд языков, в том числе английский, французский, немецкий, испанский и португальский. В AirPods Pro 3 эта технология позволяет переводить разговоры, происходящие вокруг пользователя, в реальном времени.
  • Call Screening: автоматическая обработка звонков с неизвестных номеров, во время которой iPhone запрашивает имя абонента и цель звонка, позволяя пользователю решить, отвечать ли на звонок.
  • Hold Assist: функция автоматического удержания линии, которая самостоятельно ожидает ответа оператора и уведомляет пользователя, когда соединение установлено.

В приложении «Сообщения» появились новые инструменты фильтрации сообщений от незнакомых контактов, обновленный дизайн опросов и возможность персонализации фона чатов.

Дополнительные обновления

Apple Maps получили функцию сохранения регулярных маршрутов с предупреждениями о возможных задержках, а также новую вкладку Visited Place, которая отображает историю посещений ресторанов, магазинов и других локаций. Для iPad введена уникальная функция — поддержка работы с несколькими окнами одновременно, что напоминает компьютерный интерфейс.

Обновление iOS 26 будет доступно для iPhone, iPad и Apple Watch с 15 сентября, и большинство новых функций заработают сразу после установки.

