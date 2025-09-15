Практика судів
  1. В Україні

Apple випустила оновлення iOS 26 – що нового для користувачів iPhone, iPad та Apple Watch

21:26, 15 вересня 2025
Оновлення з інтерфейсом Liquid Glass і функціями штучного інтелекту вийде 15 вересня.
Apple випустила оновлення iOS 26 – що нового для користувачів iPhone, iPad та Apple Watch
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Apple оголосила, що оновлення операційної системи iOS 26 стане доступним для користувачів iPhone, iPad і Apple Watch уже 15 вересня. Про ключові нововведення системи розповідає USA Today.

Інтерфейс Liquid Glass і динамічне керування
Однією з головних особливостей iOS 26 став новий дизайн інтерфейсу Liquid Glass, який надає елементам більшої прозорості та «живого» вигляду. Користувачі зможуть налаштувати напівпрозорі іконки на головному екрані, щоб підкреслити фонове зображення. Liquid Glass також вводить більш плавне керування: у таких додатках, як Apple Music, перемикання між екранами тепер здійснюється за допомогою свайпів, замінюючи традиційні натискання.

Інновації на основі Apple Intelligence
Значна частина нововведень iOS 26 базується на технології штучного інтелекту Apple Intelligence. Серед ключових функцій:

  • Live Translation: переклад у реальному часі для текстових повідомлень, телефонних дзвінків і FaceTime. Функція підтримує низку мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську та португальську. У AirPods Pro 3 ця технологія дозволяє перекладати розмови, що відбуваються навколо користувача, у реальному часі.
  • Call Screening: автоматична обробка дзвінків із невідомих номерів, під час якої iPhone запитує ім’я абонента та мету дзвінка, дозволяючи користувачу вирішити, чи відповідати.
  • Hold Assist: функція автоматичного утримання лінії, яка самостійно чекає відповіді оператора та сповіщає користувача, коли з’єднання встановлено.
    У додатку «Повідомлення» з’явилися нові інструменти фільтрації повідомлень від незнайомих контактів, оновлений дизайн опитувань і можливість персоналізації фону чатів.

Додаткові оновлення
Apple Maps отримали функцію збереження регулярних маршрутів із попередженнями про можливі затримки, а також нову вкладку Visited Place, яка відображає історію відвідувань ресторанів, магазинів та інших локацій. Для iPad запроваджено унікальну функцію – підтримку роботи з кількома вікнами одночасно, що нагадує комп’ютерний інтерфейс.

Оновлення iOS 26 буде доступне для iPhone, iPad і Apple Watch із 15 вересня, і більшість нових функцій запрацюють одразу після встановлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Apple технології ШІ телефон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції