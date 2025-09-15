Apple випустила оновлення iOS 26 – що нового для користувачів iPhone, iPad та Apple Watch

Оновлення з інтерфейсом Liquid Glass і функціями штучного інтелекту вийде 15 вересня.

Apple оголосила, що оновлення операційної системи iOS 26 стане доступним для користувачів iPhone, iPad і Apple Watch уже 15 вересня. Про ключові нововведення системи розповідає USA Today.

Інтерфейс Liquid Glass і динамічне керування

Однією з головних особливостей iOS 26 став новий дизайн інтерфейсу Liquid Glass, який надає елементам більшої прозорості та «живого» вигляду. Користувачі зможуть налаштувати напівпрозорі іконки на головному екрані, щоб підкреслити фонове зображення. Liquid Glass також вводить більш плавне керування: у таких додатках, як Apple Music, перемикання між екранами тепер здійснюється за допомогою свайпів, замінюючи традиційні натискання.

Інновації на основі Apple Intelligence

Значна частина нововведень iOS 26 базується на технології штучного інтелекту Apple Intelligence. Серед ключових функцій:

Live Translation : переклад у реальному часі для текстових повідомлень, телефонних дзвінків і FaceTime. Функція підтримує низку мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську та португальську. У AirPods Pro 3 ця технологія дозволяє перекладати розмови, що відбуваються навколо користувача, у реальному часі.

: переклад у реальному часі для текстових повідомлень, телефонних дзвінків і FaceTime. Функція підтримує низку мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську та португальську. У AirPods Pro 3 ця технологія дозволяє перекладати розмови, що відбуваються навколо користувача, у реальному часі. Call Screening : автоматична обробка дзвінків із невідомих номерів, під час якої iPhone запитує ім’я абонента та мету дзвінка, дозволяючи користувачу вирішити, чи відповідати.

: автоматична обробка дзвінків із невідомих номерів, під час якої iPhone запитує ім’я абонента та мету дзвінка, дозволяючи користувачу вирішити, чи відповідати. Hold Assist: функція автоматичного утримання лінії, яка самостійно чекає відповіді оператора та сповіщає користувача, коли з’єднання встановлено.

У додатку «Повідомлення» з’явилися нові інструменти фільтрації повідомлень від незнайомих контактів, оновлений дизайн опитувань і можливість персоналізації фону чатів.

Додаткові оновлення

Apple Maps отримали функцію збереження регулярних маршрутів із попередженнями про можливі затримки, а також нову вкладку Visited Place, яка відображає історію відвідувань ресторанів, магазинів та інших локацій. Для iPad запроваджено унікальну функцію – підтримку роботи з кількома вікнами одночасно, що нагадує комп’ютерний інтерфейс.

Оновлення iOS 26 буде доступне для iPhone, iPad і Apple Watch із 15 вересня, і більшість нових функцій запрацюють одразу після встановлення.

