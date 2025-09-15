В Черкасской области будут судить мужчину, который сделал пруд на земле для ведения сельского хозяйства

Действия мужчины привели к нарушению структуры почвы и фактическому выводу участка из сельскохозяйственного оборота.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Корсунь-Шевченковской территориальной громады по факту нерационального использования земель, что привело к их выводу из сельхозоборота, а также нарушению структуры почвы.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, владелец земельного участка площадью 0,4661 га, предназначенного для ведения личного сельского хозяйства, самовольно обустроил на нем искусственный водоем. Для этого он, используя сельскохозяйственную технику, произвел выемку почвенного покрова, в результате чего был создан пруд длиной почти 185 метров и площадью около 0,16 га.

Такие действия привели к нарушению структуры почвы и фактическому выводу участка из сельхозоборота. При этом владелец не инициировал перед органами местного самоуправления процедуру изменения целевого назначения земли, что прямо предусмотрено земельным законодательством.

В прокуратуре добавили, что теперь мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет либо без такового.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.