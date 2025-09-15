На Черкащині судитимуть чоловіка, який зробив ставок на землі для ведення селянського господарства

Дії чоловіка призвели до порушення структури ґрунту та фактичного виведення ділянки із сільськогосподарського обороту.

На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя Корсунь-Шевченківської територіальної громади за фактом безгосподарського використання земель, що спричинило їх виведення із сільськогосподарського обороту, а також порушення структури ґрунту.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, власник земельної ділянки площею 0,4661 га, призначеної для ведення особистого селянського господарства, самовільно облаштував на ній штучну водойму. Для цього він, використовуючи сільськогосподарську техніку, здійснив виїмку ґрунтового покриву, внаслідок чого було створено ставок довжиною майже 185 метрів та площею близько 0,16 га.

Такі дії призвели до порушення структури ґрунту та фактичного виведення ділянки із сільськогосподарського обороту. При цьому власник не ініціював перед органами місцевого самоврядування процедуру зміни цільового призначення землі, що прямо передбачено земельним законодавством.

У прокуратурі додали, що тепер чоловіку загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

