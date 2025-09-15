Практика судов
  1. В Украине

В Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения сбила военнослужащую и скрылась с места ДТП

22:54, 15 сентября 2025
Водитель проигнорировала красный сигнал светофора и наехала на 23-летнюю военнослужащую, переходившую дорогу на зеленый.
В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении водителю автомобиля Volkswagen, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила военнослужащую и скрылась с места аварии. Об этом сообщила столичная полиция.

ДТП произошло 13 сентября на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской в Дарницком районе столицы.

«44-летняя водитель Volkswagen, двигаясь по первой полосе дороги, проигнорировала красный сигнал светофора и совершила наезд на 23-летнюю военнослужащую, которая переходила дорогу на зеленый. После содеянного она покинула место аварии, однако вскоре полицейские нашли ее и задержали в процессуальном порядке», — сообщили в полиции.

Нарушительница пыталась ввести следователей в заблуждение, утверждая, что за рулем автомобиля находился ее муж, который якобы скрылся с места происшествия. Однако правоохранители опровергли эту информацию и установили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения — 3,11 промилле.

На данный момент женщине объявлено о подозрении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Пострадавшая с многочисленными травмами находится в больнице.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

