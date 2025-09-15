У Києві водійка напідпитку збила військовослужбовицю і втекла з місця ДТП

Водійка проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на жінку-пішохода, 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору.

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру кермувальниці Volkswagen, яка у стані алкогольного сп’яніння наїхала на військовослужбовицю та втекла з місця аварії. Про це повідомила столична поліція.

ДТП сталася 13 вересня, на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської у Дарницькому районі столиці.

«44-річна кермувальниця Volkswagen, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору. Після скоєного, вона залишила місце аварії, однак, невдовзі, поліцейські розшукали її та затримали в процесуальному порядку», - заявили у поліції.

Правопорушниця намагалася ввести слідчих в оману, заявляючи про те, що за кермом автомобіля перебував її чоловік, який ніби-то втік з місця аварії. Однак, правоохоронці спростували цю інформацію та крім того, встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння - 3,11 проміле.

Наразі жінці оголосили про підозру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Потерпіла із численними травмами перебуває у лікарні.

