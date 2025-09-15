Практика судов
Правительство выделило 287 млн грн на капремонт поликлиники в Чернигове

21:19, 15 сентября 2025
Поликлинику в Чернигове модернизируют за более чем 287 млн грн из госбюджета.
Осуществлено распределение в 2025 году остатка средств специального фонда государственного бюджета для финансирования капитального ремонта поликлиники коммунального некоммерческого предприятия «Черниговская центральная районная больница» Черниговского районного совета. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по результатам заседания Кабмина.

Согласно решению, на реализацию проекта «Капитальный ремонт помещений трехэтажного здания поликлиники» выделено 287,254 млн грн. Эти средства поступают из остатков, полученных в 2024 году на специальный счет Министерства здравоохранения в Национальном банке Украины, предназначенный для нужд медицинской сферы, а также из неиспользованных средств на соответствующем счете специального фонда в Государственной казначейской службе. Средства предназначены для предоставления субвенции из государственного бюджета районному бюджету Черниговского района на развитие инфраструктуры медицинского учреждения.

Правительство также утвердило Порядок и условия предоставления субвенции в 2025 году для реализации этого проекта. Модернизация трехэтажного здания поликлиники в Чернигове является частью усилий государства по улучшению условий предоставления медицинских услуг в регионах, особенно в контексте восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий. Выделенные средства относятся к расходам развития, направленным на капитальные инвестиции в здравоохранение.

