Уряд виділив 287 млн грн на капремонт поліклініки в Чернігові

Поліклініку в Чернігові модернізують за понад 287 млн грн з держбюджету.

Здійснено розподіл у 2025 році залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для фінансування капітального ремонту поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за результатами засідання Кабміну.

Згідно з рішенням, на реалізацію проекту «Капітальний ремонт приміщень триповерхової будівлі поліклініки» виділено 287,254 млн грн. Ці кошти походять із залишків, отриманих у 2024 році на спеціальний рахунок Міністерства охорони здоров’я в Національному банку України, призначений для потреб медичної сфери, а також із невикористаних коштів на відповідному рахунку спеціального фонду в Державній казначейській службі. Кошти призначені для надання субвенції з державного бюджету районному бюджету Чернігівського району на розвиток інфраструктури медичного закладу.

Уряд також затвердив Порядок та умови надання субвенції у 2025 році для реалізації цього проєкту. Модернізація триповерхової будівлі поліклініки в Чернігові є частиною зусиль держави щодо покращення умов надання медичних послуг у регіонах, особливо в контексті відновлення інфраструктури, пошкодженої через воєнні дії. Виділені кошти належать до видатків розвитку, спрямованих на капітальні інвестиції в охорону здоров’я.

