Администрация Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения, оплаченную союзниками, — Reuters

Как пишет Reuters, замминистра обороны Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму $500 миллионов.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый уплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине. Об этом пишет Reuters.

Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками по поставке Украине вооружений из американских запасов за счет средств стран НАТО.

Сообщается, что заместитель министра обороны по политике Элбридж Колби одобрил два отправления по 500 миллионов долларов по новому механизму, который называется Список приоритетных требований Украины, известным по аббревиатуре PURL.

PURL – это новый механизм, созданный представителями США и НАТО для помощи Украине оружием. По этой системе Украина готовит список приоритетных требований, куда вносится наиболее необходимое на фронте оружие сейчас.

