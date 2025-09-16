Адміністрація Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння, оплачену союзниками, — Reuters

Як пише Reuters, заступник міністра оборони Елбридж Колбі схвалив дві поставки на суму $500 мільйонів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перший сплачений європейськими союзниками пакет військової допомоги Україні. Про це пише Reuters.

Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні озброєнь із американських запасів за рахунок коштів країн НАТО.

Повідомляється, що заступник міністра оборони з політики Елбрідж Колбі схвалив два відправлення по 500 мільйонів доларів за новим механізмом, який називається Списком пріоритетних вимог України, відомим за абревіатурою PURL.

PURL — це новий механізм, створений представниками США і НАТО для допомоги Україні зброєю. За цією системою Україна готує список пріоритетних вимог, куди вноситься зброя, що найбільш необхідна на фронті зараз.

