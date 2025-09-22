В Киеве в Голосеевском районе водитель авто врезался в маршрутку – фото

Пассажирку маршрутки госпитализировали с переломом ключицы и черепно-мозговой травмой.

В Киеве сообщили о подозрении водителю Mercedes-Benz, который спровоцировал ДТП с общественным транспортом.

Авария произошла в пятницу около 20:30 на улице Касияна в Голосеевском районе. По данным полиции, 37-летний водитель легковушки имел в крови 2,63 промилле алкоголя, не справился с управлением и врезался в маршрутный автобус.

В результате столкновения пострадала 51-летняя пассажирка маршрутки. Женщину госпитализировали с переломом ключицы и черепно-мозговой травмой.

Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УКУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

