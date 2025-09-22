Недопустимость увольнения госслужащего только из-за смены названия органа или должности — обзор практики КАС ВС

18:51, 22 сентября 2025
Верховный Суд опубликовал обзор КАС ВС за август 2025 года.
Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда за август 2025 года.
В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей Верховного Суда в Кассационном административном суде, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при решении публично-правовых споров, в частности о:
- правомерности налогового требования, сформированного на основании самостоятельно задекларированного и неуплаченного налогового обязательства в условиях военного положения;
- отсутствии обязанности по уплате арендной платы за земельный участок в случае отсутствия действующего договора аренды;
- критериях классификации алкогольной продукции для целей акцизного налогообложения;
- прекращении обязательств по внешнеэкономическим контрактам путём зачёта встречных однородных требований;
- последствиях зачисления учреждением высшего образования лиц на обучение сверх лицензированного объёма;
- соблюдении процедуры голосования при проведении дистанционного заседания местных советов в условиях военного положения;
- правовом значении идентификации и закрепления границ территорий природно-заповедного фонда;
- недопустимости увольнения госслужащего лишь из-за изменения названия органа или должности;
- отсутствии у исполнителя обязанности проверять целевое назначение счетов должника до наложения ареста.
