Недопустимость увольнения госслужащего только из-за смены названия органа или должности — обзор практики КАС ВС

Верховный Суд опубликовал обзор КАС ВС за август 2025 года.

Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда за август 2025 года.

В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей Верховного Суда в Кассационном административном суде, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при решении публично-правовых споров, в частности о:

правомерности налогового требования, сформированного на основании самостоятельно задекларированного и неуплаченного налогового обязательства в условиях военного положения;

отсутствии обязанности по уплате арендной платы за земельный участок в случае отсутствия действующего договора аренды;

критериях классификации алкогольной продукции для целей акцизного налогообложения;

прекращении обязательств по внешнеэкономическим контрактам путём зачёта встречных однородных требований;

последствиях зачисления учреждением высшего образования лиц на обучение сверх лицензированного объёма;

соблюдении процедуры голосования при проведении дистанционного заседания местных советов в условиях военного положения;

правовом значении идентификации и закрепления границ территорий природно-заповедного фонда;

недопустимости увольнения госслужащего лишь из-за изменения названия органа или должности;

отсутствии у исполнителя обязанности проверять целевое назначение счетов должника до наложения ареста.

