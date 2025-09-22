Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Недопустимість звільнення держслужбовця лише через зміну назви органу чи посади — огляд практики КАС ВС

18:51, 22 вересня 2025
Верховний Суд опублікував огляд КАС ВС за серпень 2025 року.
Недопустимість звільнення держслужбовця лише через зміну назви органу чи посади — огляд практики КАС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд представив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду за серпень 2025 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

  • правомірність податкової вимоги, сформованої на підставі самостійно задекларованого та несплаченого податкового зобов’язання в умовах воєнного стану;
  • відсутність обов’язку зі сплати орендної плати за земельну ділянку в разі відсутності чинного договору оренди;
  • критерії класифікації алкогольної продукції для цілей акцизного оподаткування;
  • припинення зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог;
  • наслідки зарахування закладом вищої освіти осіб на навчання понад ліцензований обсяг;
  • дотримання процедури голосування під час проведення дистанційного засідання місцевих рад в умовах воєнного стану;
  • правове значення ідентифікації та закріплення меж територій природно-заповідного фонду;
  • недопустимість звільнення держслужбовця лише через зміну назви органу чи посади;
  • відсутність у виконавця обов’язку перевіряти цільове призначення рахунків боржника до накладення арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика КАС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект щодо направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.

Суд не може зупиняти дію нормативно-правового акта, якщо його протиправність не є очевидною – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно забезпечення позову і очевидної протиправності нормативно-правового акта.

У Раді заблокували підписання закону про збір персональних даних громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Закон про Єдину систему соціальної сфери, куди будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків, поки не буде підписаний – внесена блокуюча постанова.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео