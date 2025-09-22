Недопустимість звільнення держслужбовця лише через зміну назви органу чи посади — огляд практики КАС ВС

18:51, 22 вересня 2025
Верховний Суд опублікував огляд КАС ВС за серпень 2025 року.
Верховний Суд представив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду за серпень 2025 року.
В огляді відображено правові позиції колегій суддів Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:
- правомірність податкової вимоги, сформованої на підставі самостійно задекларованого та несплаченого податкового зобов’язання в умовах воєнного стану;
- відсутність обов’язку зі сплати орендної плати за земельну ділянку в разі відсутності чинного договору оренди;
- критерії класифікації алкогольної продукції для цілей акцизного оподаткування;
- припинення зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог;
- наслідки зарахування закладом вищої освіти осіб на навчання понад ліцензований обсяг;
- дотримання процедури голосування під час проведення дистанційного засідання місцевих рад в умовах воєнного стану;
- правове значення ідентифікації та закріплення меж територій природно-заповідного фонду;
- недопустимість звільнення держслужбовця лише через зміну назви органу чи посади;
- відсутність у виконавця обов’язку перевіряти цільове призначення рахунків боржника до накладення арешту.
