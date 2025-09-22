Недопустимість звільнення держслужбовця лише через зміну назви органу чи посади — огляд практики КАС ВС

Верховний Суд опублікував огляд КАС ВС за серпень 2025 року.

Верховний Суд представив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду за серпень 2025 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

правомірність податкової вимоги, сформованої на підставі самостійно задекларованого та несплаченого податкового зобов’язання в умовах воєнного стану;

відсутність обов’язку зі сплати орендної плати за земельну ділянку в разі відсутності чинного договору оренди;

критерії класифікації алкогольної продукції для цілей акцизного оподаткування;

припинення зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог;

наслідки зарахування закладом вищої освіти осіб на навчання понад ліцензований обсяг;

дотримання процедури голосування під час проведення дистанційного засідання місцевих рад в умовах воєнного стану;

правове значення ідентифікації та закріплення меж територій природно-заповідного фонду;

недопустимість звільнення держслужбовця лише через зміну назви органу чи посади;

відсутність у виконавця обов’язку перевіряти цільове призначення рахунків боржника до накладення арешту.

