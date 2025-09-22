Практика судов
  1. В Украине

Генпрокурор Кравченко не исключает участия в деле экс-судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

17:22, 22 сентября 2025
Руслан Кравченко заявил, что может лично приобщиться к делу бывшего судьи Алексея Тандыра.
Генпрокурор Кравченко не исключает участия в деле экс-судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко не исключает, что может лично подключиться к делу бывшего судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в смертельном наезде на нацгвардейца на блокпосту. Об этом сообщает hromadske.

В частности, у Генпрокурора спросили, в какие резонансные дела он планирует включиться после процесса по делу об убийстве подростка на фуникулере.

Как известно, обвиняемый Артем Косов был приговорен к пожизненному заключению — именно такого приговора добивалась сторона обвинения. В этом деле Кравченко возглавлял группу прокуроров.

По словам Генпрокурора, сейчас он также ведет дело в отношении сотрудника прокуратуры Андрея Молочного. Напомним, что Молочный в Киеве сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе. Женщина скончалась в больнице. Водитель после наезда пытался скрыться с места аварии. Результат его обследования показал 1,77 промилле алкоголя в крови.

На уточняющий вопрос о деле экс-судьи Тандыра Кравченко ответил так: «Хорошо, я рассмотрю ваше ходатайство».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства

Президент предлагает парламенту одобрить решение о направлении подразделений ВСУ в Турецкую Республику и Великобританию.

Суд не может приостанавливать действие нормативно-правового акта, если его противоправность не является очевидной – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу обеспечения иска и очевидной противоправности нормативно-правового акта.

В Раде заблокировали подписание закона о сборе персональных данных граждан из всех реестров в Единую систему социальной сферы

Закон об Единой системе социальной сферы, куда будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, о пересечении границы и уплате налогов, пока не будет подписан – внесено блокирующее постановление.

Командиры смогут предоставлять дополнительный отпуск военнослужащим – вступил в силу закон

Каждый военнослужащий получит гарантированный отпуск на 15 дней из 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, другие 15 дней будут предоставляться в зависимости от возможностей в конкретном подразделении.

Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео