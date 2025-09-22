Генпрокурор Кравченко не исключает участия в деле экс-судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

Руслан Кравченко заявил, что может лично приобщиться к делу бывшего судьи Алексея Тандыра.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко не исключает, что может лично подключиться к делу бывшего судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в смертельном наезде на нацгвардейца на блокпосту. Об этом сообщает hromadske.

В частности, у Генпрокурора спросили, в какие резонансные дела он планирует включиться после процесса по делу об убийстве подростка на фуникулере.

Как известно, обвиняемый Артем Косов был приговорен к пожизненному заключению — именно такого приговора добивалась сторона обвинения. В этом деле Кравченко возглавлял группу прокуроров.

По словам Генпрокурора, сейчас он также ведет дело в отношении сотрудника прокуратуры Андрея Молочного. Напомним, что Молочный в Киеве сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе. Женщина скончалась в больнице. Водитель после наезда пытался скрыться с места аварии. Результат его обследования показал 1,77 промилле алкоголя в крови.

На уточняющий вопрос о деле экс-судьи Тандыра Кравченко ответил так: «Хорошо, я рассмотрю ваше ходатайство».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.