Генпрокурор Кравченко не виключає участі у справі екссудді Тандира, який насмерть збив нацгвардійця

17:22, 22 вересня 2025
Руслан Кравченко заявив, що може особисто долучитися до справи колишнього судді Олексія Тандира.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко не виключаэ, що може особисто долучитися до справи колишнього судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельному наїзді на нацгвардійця на блокпості. Про це повідомляє hromadske.

Зокрема, Генпрокурора запитали, у які резонансні справи він планує включитися після процесу щодо вбивства підлітка на фунікулері.

Як відомо, обвинуваченого Артема Косова засудили до довічного ув’язнення — саме такого вироку домагалася сторона обвинувачення. У цій справі Кравченко очолював групу прокурорів.

За словами Генпрокурора, наразі він також веде справу щодо працівника прокуратури Андрія МолочногоНагадаємо, що Молочний у Києві збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі. Жінка померла в лікарні.  Водій після наїзду намагався втекти з місця аварії. Результат його обстеження показав 1,77 проміле алкоголю у крові.

На уточнювальне запитання щодо справи екссудді Тандира, Кравченко відповів так: «Добре, я розгляну ваше клопотання».

