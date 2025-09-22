Генпрокурор Кравченко не виключає участі у справі екссудді Тандира, який насмерть збив нацгвардійця

Руслан Кравченко заявив, що може особисто долучитися до справи колишнього судді Олексія Тандира.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко не виключаэ, що може особисто долучитися до справи колишнього судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельному наїзді на нацгвардійця на блокпості. Про це повідомляє hromadske.

Зокрема, Генпрокурора запитали, у які резонансні справи він планує включитися після процесу щодо вбивства підлітка на фунікулері.

Як відомо, обвинуваченого Артема Косова засудили до довічного ув’язнення — саме такого вироку домагалася сторона обвинувачення. У цій справі Кравченко очолював групу прокурорів.

За словами Генпрокурора, наразі він також веде справу щодо працівника прокуратури Андрія Молочного. Нагадаємо, що Молочний у Києві збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі. Жінка померла в лікарні. Водій після наїзду намагався втекти з місця аварії. Результат його обстеження показав 1,77 проміле алкоголю у крові.

На уточнювальне запитання щодо справи екссудді Тандира, Кравченко відповів так: «Добре, я розгляну ваше клопотання».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.