$3500 за фейковый диагноз, чтобы уклонист выехал за границу — в Киеве разоблачили организаторшу схемы и врачей

20:22, 22 сентября 2025
Мужчина обратился к знакомой, которая пообещала посодействовать в оформлении необходимых медицинских документов.
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении жительнице столицы и двум врачам, которые помогли мужчине оформить фиктивные медицинские документы о состоянии здоровья его матери. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В ведомстве напоминают, что документы об уходе за больной родственницей позволяют получить отсрочку от военной службы и выехать за границу.

«Она привлекла двух врачей — терапевта и невропатолога, которые без присутствия пациентки поставили ей диагнозы, свидетельствующие о поражении головного мозга. Среди прочего это может вызывать признаки слабоумия, ограничение физической активности, вследствие чего такой человек нуждается в постороннем непрофессиональном уходе. Далее врачебно-консультативная комиссия установила, что женщина действительно нуждается в уходе, о чем предоставила официальный вывод», — заявили в прокуратуре.

За документы с нужными диагнозами организаторша схемы получила 3500 долларов, а задержали ее во время получения денег.

На данный момент организаторше и двум врачам сообщено о подозрениях. Организаторше схемы уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 908 тыс. гривен. Одной из врачей определен залог в 500 тыс. гривен.

«Проверяется возможная причастность к преступлению других лиц, в частности должностных лиц ТЦК и СП, а также работников других медучреждений», — добавили в прокуратуре.

