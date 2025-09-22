Практика судів
  1. В Україні

$3500 за фейковий діагноз, щоб ухилянт виїхав за кордон — у Києві викрили організаторку схеми та лікарів

20:22, 22 вересня 2025
Чоловік звернувся до знайомої, яка пообіцяла посприяти в оформленні необхідних медичних документів.
$3500 за фейковий діагноз, щоб ухилянт виїхав за кордон — у Києві викрили організаторку схеми та лікарів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру мешканці столиці та двом лікаркам, які допомогли чоловіку з оформленням фіктивних медичних документів про стан здоров’я його матері. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У відомстві нагадують, що документи про догляд за хворою родичкою дозволяють отримати відстрочку від військової служби та виїхати за кордон.

Чоловік звернувся до знайомої, яка пообіцяла посприяти в оформленні необхідних медичних документів.

«Вона залучила двох лікарок – терапевта та невропатолога, які без присутності пацієнтки поставили їй діагнози, що свідчать про ураження у жінки головного мозку. Серед іншого це може спричиняти ознаки недоумства, обмеження фізичної активності, відтак така людина потребує стороннього непрофесійного догляду. Далі лікарсько-консультативна комісія встановила, що жінка дійсно потребує догляду, про що надала офіційний висновок», - заявили у прокуратурі.

За документи з потрібними діагнозами організаторка схеми отримала 3500 доларів, а затримали її під час отримання грошей.

 Наразі організаторці та двом лікаркам повідомлено про підозри. Організаторці схеми та вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 908 тис. гривень. Одній з лікарок визначено заставу у 500 тис. гривень.

«Перевіряється можлива причетність до злочину інших осіб, зокрема посадових осіб ТЦК та СП, а також працівників інших медустанов», - додали у прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект щодо направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.

Суд не може зупиняти дію нормативно-правового акта, якщо його протиправність не є очевидною – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно забезпечення позову і очевидної протиправності нормативно-правового акта.

У Раді заблокували підписання закону про збір персональних даних громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Закон про Єдину систему соціальної сфери, куди будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків, поки не буде підписаний – внесена блокуюча постанова.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео