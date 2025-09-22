$3500 за фейковий діагноз, щоб ухилянт виїхав за кордон — у Києві викрили організаторку схеми та лікарів

Чоловік звернувся до знайомої, яка пообіцяла посприяти в оформленні необхідних медичних документів.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру мешканці столиці та двом лікаркам, які допомогли чоловіку з оформленням фіктивних медичних документів про стан здоров’я його матері. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У відомстві нагадують, що документи про догляд за хворою родичкою дозволяють отримати відстрочку від військової служби та виїхати за кордон.

Чоловік звернувся до знайомої, яка пообіцяла посприяти в оформленні необхідних медичних документів.

«Вона залучила двох лікарок – терапевта та невропатолога, які без присутності пацієнтки поставили їй діагнози, що свідчать про ураження у жінки головного мозку. Серед іншого це може спричиняти ознаки недоумства, обмеження фізичної активності, відтак така людина потребує стороннього непрофесійного догляду. Далі лікарсько-консультативна комісія встановила, що жінка дійсно потребує догляду, про що надала офіційний висновок», - заявили у прокуратурі.

За документи з потрібними діагнозами організаторка схеми отримала 3500 доларів, а затримали її під час отримання грошей.

Наразі організаторці та двом лікаркам повідомлено про підозри. Організаторці схеми та вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 908 тис. гривень. Одній з лікарок визначено заставу у 500 тис. гривень.

«Перевіряється можлива причетність до злочину інших осіб, зокрема посадових осіб ТЦК та СП, а також працівників інших медустанов», - додали у прокуратурі.

