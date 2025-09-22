Практика судов
«Жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения»: Руслан Кравченко о пожизненном приговоре Косову, где он представлял обвинение, видео

17:43, 22 сентября 2025
Пожизненный приговор убийце Максима Матерухина родители, родные и одноклассники встретили аплодисментами в зале суда.
Шевченковский райсуд Киева 22 сентября признал виновным Артема Косова в убийстве Максима Матерухина на станции киевского фуникулера. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Пожизненный приговор убийце родители, родные и одноклассники парня встретили аплодисментами.

Сторону обвинения в суде представлял лично Генпрокурор Руслан Кравченко.

23 сентября Максиму Матерухину должно было бы исполниться 18 лет.

«Этот день мы долго ждали. Это благодарность людям, которые нас поддерживали, которые с нами шли до этого победного конца. Справедливость восторжествовала. И все услышали — пожизненное. За убийство нашего сына он получил то, что заслуживает», — сказала мама Максима Ирина Матерухина, отмечает «Суспільне».

В свою очередь, Руслан Кравченко отметил, что прокуратура будет и дальше отстаивать позицию в апелляционной инстанции.

«Сегодня, после долгих месяцев борьбы, мы услышали приговор: бывший сотрудник УГО Косов признан виновным в умышленном убийстве из хулиганских побуждений Максима Матерухина. Наказание — пожизненное лишение свободы.

Это решение максимально приближено к справедливости. Максимально приближено, потому что жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения», – отметил Генпрокурор.

«Завтра Максим мог праздновать свой день рождения. Но этого никогда не случится. Косов жестоко и дерзко забрал у него жизнь. Сегодня именно тот день, которого ждали родители и родные Максима, его друзья и все общество.

Этот приговор не только об убийце. Он о восстановлении доверия к системе правосудия, о надежде на справедливость и о неотвратимости наказания за преступления против детей», добавил Руслан Кравченко.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал семью Максима в их борьбе.

«Огромная благодарность прокурорам и следователям за колоссальную работу, суду за непредвзятое решение.

Я убежден: каждый, кто убил ребенка, должен получать самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы. Это моя принципиальная позиция как Генерального прокурора. Вместе с руководителями областных прокуратур мы и в дальнейшем будем стоять на защите детей по всей стране.

Чтобы никто даже не смел смотреть в сторону ребенка с мыслью о преступлении. Чтобы каждый знал: за такое преступление будет только одно — самое суровое наказание. Жизнь ребенка – это наивысшая ценность», – написал Руслан Кравченко.

Фото:  Ян Доброносов, Телеграф

