«Життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення»: Руслан Кравченко про довічний вирок Косову, де він представляв обвинувачення, відео

17:43, 22 вересня 2025
Довічний вирок вбивці Максима Матерухіна батьки, рідні та однокласники зустріли оплесками у залі суду.
«Життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув'язнення»: Руслан Кравченко про довічний вирок Косову, де він представляв обвинувачення, відео
Шевченківський райсуд Києва 22 вересня визнав винним Артема Косова у вбивстві Максима Матерухіна на станції київського фунікулера. Його засудили до довічного позбавлення волі. Довічний вирок вбивці батьки, рідні та однокласники хлопця зустріли оплесками.

Сторону обвинувачення у суді представляв особисто Генпрокурор Руслан Кравченко.

23 вересня Максиму Матерухіну мало б виповнитися 18 років.

«Цей день ми довго чекали. Це вдячність людям, які нас підтримували, які з нами йшли до цього переможного кінця. Справедливість настала. І всі почули — довічне. За вбивство нашого сина він отримав те, що заслуговує», — сказала мама Максима Ірина Матерухіна, зазначає Суспільне.

В свою чергу, Руслан Кравченко зауважив, що прокуратура буде далі відстоювати позицію в апеляційній інстанції.

«Сьогодні, після довгих місяців боротьби, ми почули вирок: колишній працівник УДО Косов визнаний винним в умисному вбивстві з хуліганських мотивів Максима Матерухіна. Покарання — довічне позбавлення волі.

Це рішення максимально наближене до справедливості. Максимально наближене, бо життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення» – зазначив Генпрокурор.

«Завтра Максим міг святкувати свій день народження. Але цього ніколи не станеться. Косов жорстоко і зухвало забрав у нього життя. Сьогодні саме той день, на який чекали батьки і рідні Максима, його друзі, і все суспільство.

Цей вирок не лише про вбивцю. Він про відновлення довіри до системи правосуддя, про надію на справедливість і про невідворотність покарання за злочини проти дітей», додав Руслан Кравченко.

Він подякував всім, хто підтримував родину Максима у їхній боротьбі.

«Величезна вдячність прокурорам і слідчим за колосальну роботу, суду за неупереджене рішення.

Я переконаний: кожен, хто вбив дитину, повинен отримувати найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі. Це моя принципова позиція як Генерального прокурора. Разом з керівниками обласних прокуратур ми й надалі будемо стояти на захисті дітей по всій країні.

Щоб ніхто навіть не смів дивитися в бік дитини з думкою про злочин. Щоб кожен знав: за такий злочин буде лише одне — найсуворіше покарання. Життя дитини – це найвища цінність» – написав Руслан Кравченко.

Фото:  Ян Доброносов, Телеграф

