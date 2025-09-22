Практика судів
В Італії спалахнули масові протести через ситуацію у Секторі Гази, фото та відео

19:27, 22 вересня 2025
Протестувальники блокують дороги, порти та вокзали.
В Італії спалахнули масові протести через ситуацію у Секторі Гази, фото та відео
Фото: Reuters
У понеділок, 22 вересня, у Мілані та інших італійських містах відбулися масові протести через ситуацію у Секторі Гази. Акцію протесту оголосили профспілки на знак невдоволення політикою щодо Ізраїлю та Палестини. 

Мітингувальники заблокували під'їзні дороги до портів Італії, а в центрі Мілана спалахнули сутички. Про це повідомляє Reuters.

У Мілані поліція сльозогінним газом розганяла протестувальників біля вокзалу, а протестувальники кидалися камінням у силовиків.

Транспортні послуги зазнали перебоїв, а низка шкіл по всій Італії була закрита після страйків, оголошених групою профспілок на знак солідарності з палестинським народом.

У Римі через страйк було скасовано кілька регіональних поїздів, тоді як інші затримувалися на 80 хвилин. 

У південному місті Неаполь відбулися сутички з поліцією, коли протестувальники силою увірвалися на головний залізничний вокзал. Деякі з них на короткий час вийшли на колії, що спричинило затримки в русі поїздів. Тисячі людей вийшли на демонстрації в інших італійських містах.

Протестанти заявляють, що прагнуть не допустити використання Італії як перевалочного пункту для постачання зброї та інших ресурсів до Ізраїлю, який веде війну з Хамасом у секторі Газа.

Як пише Reuters, уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джорджією Мелоні відмовився слідувати прикладу інших західних країн, які визнали Палестинську державу.


Нагадаємо, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави. 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір офіційно визнати незалежність Палестинської держави.

