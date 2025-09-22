Практика судів
У Британії суд розкритикував батьків, які встановили «жучки» у речах дітей, щоб стежити за ними

20:39, 22 вересня 2025
Суд дійшов висновку, що подружжя свідомо намагалося відстежувати місцеперебування дітей у прийомній сім’ї.
Суддя сімейного суду в Ліверпулі розкритикував подружжя, яке заховало GPS-трекери у подарунках для своїх дітей, що перебувають у прийомній сім’ї. Суд визнав їхні пояснення неправдивими та закликав «зупинитися й усвідомити шкоду, яку вони самі завдали своїй справі». Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

У речах дітей, зокрема в іграшках і сумці, було виявлено приховані трекери.

Мати визнала, що саме вона придбала та заховала пристрої, тоді як батько заперечував свою причетність.

Суддя, однак, вирішив, що це було спільне рішення обох і що саме батько міг бути ініціатором.

Аргументи суду

Суддя Шарп заявив, що не довіряє свідченням подружжя, оскільки вони намагалися приховати інформацію:

  • затягували з передачею мобільних телефонів,
  • намагалися уникнути судових засідань,
  • створювали затримки у процесі.

«Це все складається у свідому спробу приховати правду», — зазначив він.

За словами судді, трекери могли бути частиною плану, щоб з’ясувати, де саме перебувають діти, і навіть — спробувати викрасти їх з-під опіки соціальних служб.

Наслідки

Суддя назвав дії батьків «серйозною спробою вивести дітей із прийомної сім’ї та повернути під батьківську опіку, яка раніше була визнана небезпечною для дітей».

Він наголосив, що до інциденту оцінка батьків виглядала позитивною і залишала шанс на возз’єднання сім’ї, що завжди є пріоритетом у таких справах. Однак приховане стеження лише довело, що діти можуть зазнати шкоди від повернення додому.

суд діти Велика Британія

