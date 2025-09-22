В Британии суд подверг критике родителей, установивших «жучки» в вещах детей, чтобы следить за ними

Суд пришел к выводу, что супруги сознательно пытались отслеживать местонахождение детей в приемной семье.

Судья семейного суда в Ливерпуле раскритиковал супругов, которые спрятали GPS-трекеры в подарках для своих детей, находящихся в приемной семье. Суд признал их объяснения неправдивыми и призвал «остановиться и осознать ущерб, который они сами нанесли своему делу». Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

В вещах детей, в частности в игрушках и сумке, были обнаружены скрытые трекеры.

Мать признала, что именно она купила и спрятала устройства, тогда как отец отрицал свою причастность.

Судья, однако, решил, что это было совместное решение обоих и что именно отец мог быть инициатором.

Аргументы суда

Судья Шарп заявил, что не доверяет показаниям супругов, поскольку они пытались скрыть информацию:

затягивали с передачей мобильных телефонов,

пытались избежать судебных заседаний,

создавали задержки в процессе.

«Все это складывается в сознательную попытку скрыть правду», — отметил он.

По словам судьи, трекеры могли быть частью плана, чтобы выяснить, где именно находятся дети, и даже — попытаться похитить их из-под опеки социальных служб.

Последствия

Судья назвал действия родителей «серьезной попыткой вывести детей из приемной семьи и вернуть под родительскую опеку, которая ранее была признана небезопасной для детей».

Он подчеркнул, что до инцидента оценка родителей выглядела положительной и оставляла шанс на воссоединение семьи, что всегда является приоритетом в таких делах. Однако скрытая слежка лишь доказала, что дети могут пострадать от возвращения домой.

