Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовці зможуть розраховувати на додаткову відпустку, якщо відповідний дозвіл надасть командир військової частини. 22 вересня набув чинності відповідний закон №4562-IX (законопроект 13235).

Також закон відновлює низку соціальних гарантій:

учасники бойових дій матимуть додаткові 14 днями відпустки, які не діяли в умовах воєнного стану;

матимуть додаткові 14 днями відпустки, які не діяли в умовах воєнного стану; військовослужбовці-контрактники віком 18–24 років, які не мають вищої освіти та продовжують навчання, отримають право на відпустку для складання іспитів.

«Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє.

Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі» – зазначив Павло Паліса.

Крім того, за його словами, пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.

Також він закликав не забувати, що є ще 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додаються дні на дорогу.

В свою чергу, раніше уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова заявила, що відтепер військовослужбовці зможуть отримати сумарно 54 дні відпустки.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», відповідні норми неочікувано з’явилися у законопроекті 13235, який спочатку стосувався лише навчання молодих військових без відриву від служби.

Зокрема, в пункті 18 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» встановлено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, крім надання частини щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів, надається ще й додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дозволу командира (начальника) військової частини.

Разом з тим, як зауважило Головне юридичне управління парламенту, ці поправки можуть спричинити плутанину на практиці.

Так, положеннями Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до якого відсилають норми щойно прийнятого закону, передбачено, що додаткова відпустка надається військовослужбовцям, яким надано статус учасника бойових дій, або статус з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни.

Проте зі змісту фінальної редакції законопроекту не вбачається, що додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається лише тим, хто має відповідний статус.

Отже, можуть виникнути питання, хто матиме право на таку відпустку.

Разом з тим, новий закон дає можливість командиру (начальнику) військової частини на свій розсуд приймати рішення кому і коли надати відповідну відпустку.

Таким чином, абзаци перший і другий п. 18 статті 10-1 викладені в такій редакції.

«Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, крім військовослужбовців, які проходять базову військову службу, надається частина щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, додаткова відпустка, визначена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дозволу командира (начальника) військової частини, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів. Кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Щорічна основна відпустка, зазначена в абзаці першому цього пункту, надається частинами протягом календарного року, за умови що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів та одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. Надання основної безперервної частини щорічної основної відпустки тривалістю 15 календарних днів є обов’язковим. Така відпустка може не надаватися виключно за бажанням військовослужбовця».

Автор: Наталя Мамченко

