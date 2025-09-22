Командиры смогут предоставлять дополнительный отпуск военнослужащим – вступил в силу закон

Каждый военнослужащий получит гарантированный отпуск на 15 дней из 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, другие 15 дней будут предоставляться в зависимости от возможностей в конкретном подразделении.

Военнослужащие смогут рассчитывать на дополнительный отпуск, если соответствующее разрешение предоставит командир воинской части. 22 сентября вступил в силу соответствующий закон №4562-IX (законопроект 13235).

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса объяснил, что каждый военнослужащий получит гарантированный отпуск на 15 дней из 30 календарных дней ежегодного основного отпуска. Другие 15 дней будут предоставляться в зависимости от возможностей в конкретном подразделении.

Также закон восстанавливает ряд социальных гарантий:

участники боевых действий будут иметь дополнительно 14 дней отпуска, которые не действовали в условиях военного положения;

военнослужащие-контрактники в возрасте 18–24 лет, не имеющие высшего образования и продолжающие обучение, получат право на отпуск для сдачи экзаменов.

«Раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. Теперь действует.

Что касается гарантированных 15 дней. Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальное — в зависимости от возможностей в подразделении», – отметил Павел Палиса.

Кроме того, по его словам, прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а ежегодно.

Также он призвал не забывать, что есть еще 10 дней по семейным обстоятельствам, а к каждому виду отпуска, при необходимости, добавляются дни на дорогу.

В свою очередь, ранее уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что отныне военнослужащие смогут получить в сумме 54 дня отпуска.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», соответствующие нормы неожиданно появились в законопроекте 13235, который изначально касался лишь обучения молодых военных без отрыва от службы.

В частности, в пункте 18 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» установлено, что во время действия военного положения военнослужащим, кроме предоставления части ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, отпусков по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней, предоставляется также дополнительный отпуск, определенный Законом «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», с разрешения командира (начальника) воинской части.

Вместе с тем, как отметило Главное юридическое управление парламента, эти поправки могут вызвать путаницу на практике.

Так, положениями Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», на который ссылаются нормы только что принятого закона, предусмотрено, что дополнительный отпуск предоставляется военнослужащим, которым предоставлен статус участника боевых действий, либо статус лица с инвалидностью вследствие войны, либо участника войны.

Однако из содержания финальной редакции законопроекта не следует, что дополнительный отпуск, определенный Законом «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», предоставляется только тем, кто имеет соответствующий статус.

Следовательно, могут возникнуть вопросы, кто будет иметь право на такой отпуск.

Вместе с тем, новый закон дает возможность командиру (начальнику) воинской части по своему усмотрению принимать решение, кому и когда предоставить соответствующий отпуск.

Таким образом, абзацы первый и второй п. 18 статьи 10-1 изложены в следующей редакции:

«Во время действия военного положения военнослужащим, кроме военнослужащих, проходящих базовую военную службу, предоставляется часть ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, дополнительный отпуск, определенный Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», с разрешения командира (начальника) воинской части, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней. Каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Ежегодный основной отпуск, указанный в абзаце первом этого пункта, предоставляется частями в течение календарного года, при условии что основная непрерывная его часть составит не менее 15 календарных дней и одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих соответствующего подразделения. Предоставление основной непрерывной части ежегодного основного отпуска продолжительностью 15 календарных дней является обязательным. Такой отпуск может не предоставляться исключительно по желанию военнослужащего».

Автор: Наталя Мамченко

