РФ вдарила 3 ФАБами по центру Краматорська — багато постраждалих, фото

Поранення отримали 9 людей.

Фото: прокуратура

Російські окупанти атакували Краматорськ авіабомами «ФАБ-250» з модулем УМПК. Внаслідок обстрілу 9 людей отримали поранення. Про це повідомили у прокуратурі.

У своїх оселях отримали тілесні ушкодження 5 жінок й 4 чоловіків віком від 30 до 71 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, множинні забої й порізи тіла, перелом. Серед потерпілих опинились 2 родини - мати з сином і подружня пара.



Удар ФАБами був здійснений по центру міста, зокрема по житловій забудові. В місті пошкоджено 12 багатоповерхових будинків.

