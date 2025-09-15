РФ ударила 3 ​​ФАБами по центру Краматорска — много пострадавших, фото

Ранения получили 9 человек.

Российские оккупанты атаковали Краматорскими авиабомами «ФАБ-250» с модулем УМПК. В результате обстрела 9 человек получили ранения. Об этом сообщили в прокуратуре.

В своих домах получили телесные повреждения 5 женщин и 4 мужчин в возрасте от 30 до 71 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, множественные ушибы и порезы тела, перелом. Среди пострадавших оказались 2 семьи – мать с сыном и супружеская пара.

Удар ФАБами был совершен по центру города, в частности, по жилой застройке. В городе повреждено 12 многоэтажных домов.

