Практика судів
  1. Суспільство

22 вересня настане осіннє рівнодення — дні ставатимуть коротші

17:39, 22 вересня 2025
Осіннє рівнодення традиційно вважається початком астрономічної осені у Північній півкулі.
22 вересня настане осіннє рівнодення — дні ставатимуть коротші
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

22 вересня настане осіннє рівнодення — унікальний момент, коли тривалість дня та ночі зрівняються. Це астрономічне явище символізує завершення літа й початок справжньої осені.

Щороку відбувається два рівнодення: у березні, коли північна півкуля прощається з зимою і вітає весну (переважно 20-21 березня), та у вересні, коли літо поступається місцем осені (21-23 вересня).

Цього року момент осіннього рівнодення відбудеться 22 вересня о 21:19 за східноєвропейським часом.

У цей день Сонце перетне небесний екватор і рухатиметься у напрямку Південної півкулі. Після рівнодення ночі поступово ставатимуть довшими, а дні коротшими, наближаючи нас до зимового сезону.

Для багатьох культур рівнодення має особливе значення: це символ балансу, гармонії та оновлення. У давнину в цей час святкували врожайні свята та проводили обряди подяки природі.

З давна родини влаштовували святковий бенкет — збиралися разом за великим столом, щоб відсвяткувати завершення жнив. На столі обов'язково були страви з нового врожаю: хліб, мед, яблука, горіхи. Це був час подяки Роду (предкам та сім'ї) та землі-годувальниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект щодо направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.

Суд не може зупиняти дію нормативно-правового акта, якщо його протиправність не є очевидною – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно забезпечення позову і очевидної протиправності нормативно-правового акта.

У Раді заблокували підписання закону про збір персональних даних громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Закон про Єдину систему соціальної сфери, куди будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків, поки не буде підписаний – внесена блокуюча постанова.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео