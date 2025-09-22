22 вересня настане осіннє рівнодення — дні ставатимуть коротші

Осіннє рівнодення традиційно вважається початком астрономічної осені у Північній півкулі.

22 вересня настане осіннє рівнодення — унікальний момент, коли тривалість дня та ночі зрівняються. Це астрономічне явище символізує завершення літа й початок справжньої осені.

Щороку відбувається два рівнодення: у березні, коли північна півкуля прощається з зимою і вітає весну (переважно 20-21 березня), та у вересні, коли літо поступається місцем осені (21-23 вересня).

Цього року момент осіннього рівнодення відбудеться 22 вересня о 21:19 за східноєвропейським часом.

У цей день Сонце перетне небесний екватор і рухатиметься у напрямку Південної півкулі. Після рівнодення ночі поступово ставатимуть довшими, а дні коротшими, наближаючи нас до зимового сезону.

Для багатьох культур рівнодення має особливе значення: це символ балансу, гармонії та оновлення. У давнину в цей час святкували врожайні свята та проводили обряди подяки природі.

З давна родини влаштовували святковий бенкет — збиралися разом за великим столом, щоб відсвяткувати завершення жнив. На столі обов'язково були страви з нового врожаю: хліб, мед, яблука, горіхи. Це був час подяки Роду (предкам та сім'ї) та землі-годувальниці.

