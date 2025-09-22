Практика судов
22 сентября наступит осеннее равноденствие — дни станут короче

17:39, 22 сентября 2025
Осеннее равноденствие традиционно считается началом астрономической осени в Северном полушарии.
22 сентября наступит осеннее равноденствие — уникальный момент, когда продолжительность дня и ночи сравняется. Это астрономическое явление символизирует завершение лета и начало настоящей осени.

Ежегодно происходит два равноденствия: в марте, когда Северное полушарие прощается с зимой и встречает весну (обычно 20–21 марта), и в сентябре, когда лето уступает место осени (21–23 сентября).

В этом году момент осеннего равноденствия наступит 22 сентября в 21:19 по восточноевропейскому времени.

В этот день Солнце пересечет небесный экватор и будет двигаться в направлении Южного полушария. После равноденствия ночи постепенно будут становиться длиннее, а дни короче, приближая нас к зимнему сезону.

Для многих культур равноденствие имеет особое значение: это символ баланса, гармонии и обновления. В древности в это время отмечали праздники урожая и проводили обряды благодарности природе.

С давних времен семьи устраивали праздничный пир — собирались вместе за большим столом, чтобы отпраздновать завершение жатвы. На столе обязательно были блюда из нового урожая: хлеб, мед, яблоки, орехи. Это было время благодарности Роду (предкам и семье) и земле-кормилице.

