Трамп і Зеленський зустрінуться 23 вересня, — Білий дім

20:29, 22 вересня 2025
У Нью-Йорку Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Фото: Reuters
У вівторок, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп зустрінуться у Нью-Йорку. Про це повідомила на брифінгу прессекретарка Білого Дому Керолайн Левітт.

Трамп також проведе двосторонні зустрічі із Генсеком ООН, європейськими лідерами, а також керівництвами Аргентини та Катару.

"Завтра він візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де, зокрема, виступить з промовою про те, як «глобалістські інституції значно погіршили світовий порядок», та викладе своє чітке і конструктивне бачення світу", - повідомила Левітт.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку планує зустрітися з понад двома десятками лідерів різних країн світу, зокрема з Дональдом Трампом. 

