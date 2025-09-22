Трамп і Зеленський зустрінуться 23 вересня, — Білий дім

У Нью-Йорку Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп зустрінуться у Нью-Йорку. Про це повідомила на брифінгу прессекретарка Білого Дому Керолайн Левітт.

Трамп також проведе двосторонні зустрічі із Генсеком ООН, європейськими лідерами, а також керівництвами Аргентини та Катару.

"Завтра він візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де, зокрема, виступить з промовою про те, як «глобалістські інституції значно погіршили світовий порядок», та викладе своє чітке і конструктивне бачення світу", - повідомила Левітт.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку планує зустрітися з понад двома десятками лідерів різних країн світу, зокрема з Дональдом Трампом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.