Трамп и Зеленский встретятся 23 сентября, — Белый дом

Во вторник, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп встретятся в Нью-Йорке. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Трамп также проведет двусторонние встречи с генсеком ООН, европейскими лидерами, а также с руководством Аргентины и Катара.
"Завтра он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок", и изложит свое четкое и конструктивное видение мира", - сообщила Левитт.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке планирует встретиться с более чем двумя десятками лидеров разных стран мира, в том числе с Дональдом Трампом.
