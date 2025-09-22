Трамп и Зеленский встретятся 23 сентября, — Белый дом

В Нью-Йорке Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп встретятся в Нью-Йорке. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп также проведет двусторонние встречи с генсеком ООН, европейскими лидерами, а также с руководством Аргентины и Катара.

"Завтра он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок", и изложит свое четкое и конструктивное видение мира", - сообщила Левитт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке планирует встретиться с более чем двумя десятками лидеров разных стран мира, в том числе с Дональдом Трампом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.